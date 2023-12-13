Права ребенка-инвалида на получение пенсии в Ингушетии восстановили через суд

После обращения местного жителя городская прокуратура провела проверку, в ходе которой установлено, что в апреле этого года сыну заявителя повторно была установлена инвалидность. Несмотря на это, в нарушение норм действующего законодательства, пенсия ребенку была назначена лишь в мае с даты выдачи свидетельства о регистрации по месту жительства.

Более того, в течение нескольких месяцев уже назначенные пенсионные выплаты на сумму более 48 тыс. рублей не выплачивались.

Прокуратура города в исковом заявлении, направленном в Магасский районный суд, потребовала обязать отделения Социального фонда России по Ингушетии и Волгоградской области назначить и выплатить положенные денежные средства с даты признания ребенка инвалидом.

Как отмечается, вопрос был решен положительно.