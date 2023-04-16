Праздник

Православных Ингушетии с Пасхой поздравил Глава республики

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Покровская церковь в городе Сунжа Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил православных верующих республики с праздником — Светлым Христовым Воскресением.

«Один из главных христианских праздников несет в себе радость, доброту, надежду на лучшее, побуждает людей к совершению благих дел, милосердию, терпению, проявлению заботы о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он пожелал всем православным верующим доброго здоровья, счастья, мира и благополучия.

«Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом и в каждую семью радость, согреет сердца теплотой общения с родными и близкими и настроит на добрые дела», — добавил Глава.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, — главный праздник православных христиан, именно в его честь назван последний день недели. Великую дату на Руси начали отмечать после Крещения в конце X века.

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