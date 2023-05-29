Конкурс

Представитель детского технопарка «Кванториум» из Ингушетии стал призером всероссийского конкурса

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Воспитанник детского технопарка «Кванториум» Сулейман Плиев занял первое место на Всероссийском конкурсе «Мастер Scratch — программирования», который проходил в рамках фестиваля научно-технического творчества «Мастер IT — 2023».

Как сообщили в Минобрнауки республики, перед участниками стояла задача создать компьютерную игру — викторину в среде Scratch на тематику Великой Отечественной войны.

Напомним, конкурс был призван активизировать творческую деятельность обучающихся, создать необходимые условия для поддержки одаренных детей, развить их компетенции в области информационных технологий, укрепить взаимодействие образовательных организаций.

 

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