Представитель детского технопарка «Кванториум» из Ингушетии стал призером всероссийского конкурса

Как сообщили в Минобрнауки республики, перед участниками стояла задача создать компьютерную игру — викторину в среде Scratch на тематику Великой Отечественной войны.

Напомним, конкурс был призван активизировать творческую деятельность обучающихся, создать необходимые условия для поддержки одаренных детей, развить их компетенции в области информационных технологий, укрепить взаимодействие образовательных организаций.