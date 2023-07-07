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Представители Ингушетии в Санкт-Петербурге вручили грамоту врачу-офтальмологу Джамбулату Осканову

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Полпред Ингушетии в Северо-Западном федеральном округе Муслим Аушев и его помощник Висангирей Аспиев посетили Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского центра «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова, чтобы вручить почётную грамоту врачу-офтальмологу, уроженцу республики Джамбулату Осканову.

Специалист СПб филиала отмечен «За большой вклад в обеспечение деятельности Полномочного представительства Республики Ингушетия в Северо-Западном федеральном округе, многолетнее активное участие в жизни ингушского землячества г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

В церемонии награждения приняли участие директор СПб филиала, профессор, заслуженный врач РФ Эрнест Бойко и сотрудники клиники.

«Мы много лет знаем Джамбулата Хусеновича как нашего брата, близкого нам человека, достойного семьянина, многодетного отца. Он — Человек с большой буквы. Мы обращаемся к нему за помощью, за советом в любое время, и не было случая, чтобы он кому-то в чем-то отказал или обидел человека словом, делом», — подчеркнул Муслим Аушев.

Отмечается, что вместе с почетной грамотой Джамбулату Осканову была передана Конституция Республики Ингушетия, выполненная в подарочном варианте, от главы Миннаца региона Вахи Бекова.

По окончании встречи Муслим Аушев поблагодарил руководство СПб филиала за тёплый прием и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

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