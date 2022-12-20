Премьер Ингушетии встретился с беженцами из ЛДНР и Херсонской области

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, некоторые проблемы были решены сразу, к ним, в том числе, относится вопрос обеспечения пенсиями. Были также разъяснены условия получения жилищных сертификатов, которые даются только на покупку жилья.

В свою очередь люди интересовались госпрограммами для переселенцев, оформлением документов и прочими актуальными темами.

Сластенин заверил людей в том, что им будет оказана вся необходимая помощь. «Мы, конечно, не оставим вас без внимания и постараемся помочь. Это — наша задача», — сказал премьер.

Отметим, что беженцы обеспечиваются не только питанием, но и медпомощью и оздоровительными услугами. Ответственным за организацию временного размещения и социально-бытового обустройства беженцев назначена региональное министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Минздрав отвечает за медобслуживание, перевозки в пункты временного размещения — за министерством промышленности и связи, а помощь в социальной реабилитации и психологической адаптации детей беженцев обеспечивает министерство образования.

Напомним, что для беженцев с Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и лиц без гражданства, вынужденно покинувших указанные территории и прибывших в Ингушетию определены места временного размещения на базе гостиницы «Асса» в городе Назрани. Они рассчитаны на 300 человек.

В настоящее время в гостинице проживает 33 человека — это жители Херсонской области и ЛДНР. На прошлой неделе семи прибывшим семьям по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова за счет средств Национального фонда развития региона была оказана помощь в виде предметов первой необходимости, зимней одежды, обуви и прочего.