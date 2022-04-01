«Рамадан — время особого благочестия, укрепления веры, нравственного обновления и духовного роста. Он учит мусульман быть благородными, щедрыми и великодушными, воспитывает в них достоинство и толерантность, побуждает быть более внимательными не только к своим родным и близким, но и к тем, кто нуждается в помощи и поддержке», — отметил Сластенин в своем обращении.

По его словам, пост в месяц Рамадан — это хорошая возможность, которая дается каждому верующему для очищения души, переосмысления своего образа жизни и приоритетов. А главной же наградой для верующих за этот пост является прощение грехов, которое можно получить, имея искреннее желание и стремление к этому.

Премьер-министр выразил уверенность, что светлые дни месяца Рамадан будут способствовать установлению взаимопонимания и терпимости в обществе, объединению мусульман республики в стремлении к духовному совершенствованию и нравственному очищению.

«Пусть этот благословенный месяц станет временем взаимопонимания и дружбы для всех мусульман республики и принесет мир, добро, благоденствие и духовное очищение. Пусть Всевышний даст вам силы для воплощения в жизнь благих намерений и праведных целей, примет ваш пост, услышит молитвы и чаяния о благополучии ингушского народа, о мире в республике и стране. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях и благих делах, радостной встречи праздника, духовного покоя и благополучия», — подчеркнул Сластенин.