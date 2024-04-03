В Назрани организовали акцию по раздаче воды и фиников для постящихся в месяц Рамадан

По инициативе мэра Урусхана Евлоева в Назрани активисты «Движения первых» провели акцию по раздаче воды и фиников для постящихся жителей города в месяц Рамадан.
Отмечается, что всем проезжающим и проходящим мимо гражданам, которые не успевали принять разговение, вручались наборы из фиников и воды.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, также были вручены листовки с подробной информацией о национальном проекте, голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках проводимого Марафона достижений.
«Мы напомнили всем, что до 30 апреля каждый неравнодушный житель может принять участие в голосовании за выбор дизайн-проекта благоустраиваемой территории. В настоящее время уже более 15 тысяч назрановцев сделали свой выбор», — подчеркнули участники акции.
Напомним, всего в голосовании на сайте za. gorodsreda. ru участвует 4 территории и на выбор представлено по 2 проекта.