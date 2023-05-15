«По данным следствия, 14 мая в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном домовладении в сельском поселении Нижние Ачалуки. В результате происшествия 4 человека, среди которых один несовершеннолетний, получили термические ожоги 2–3 степени», — сказал представитель ведомства.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение, где им оказывается интенсивная терапия.

На место происшествия незамедлительно прибыли следователи и криминалисты, а также руководство следственного управления. По предварительным данным, причиной инцидента послужила утечка газа. В рамках уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, изъята необходимая документация в эксплуатирующих и обслуживающих организациях. Планируется назначить необходимые экспертизы.

Дело расследуют по п. «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщали ранее газете «Ингушетия» в республиканском МЧС, при взрыве газа там пострадали пять человек.

По данным ведомства, накануне в 20:20 в службу «112» поступило сообщение о том, что в сельском поселении Нижние Ачалуки произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате пострадали пять человек — 1966, 1975, 1999, 2007 и 2003 годов рождения.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.