Прокуратура

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания автобуса в Ингушетии

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Прокуратура организовала проверку по факту возгорания пассажирского автобуса в Малгобеке, сообщили газете «Ингушетия» в региональном надзорном ведомстве.

«Малгобекской прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося», — рассказал собеседник.

По его словам, ход и итоги проверки находятся на контроле прокурора региона.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что в городе воинской славы по улице Херсонская произошло ДТП с последующим возгоранием автобуса.

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