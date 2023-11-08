Прокуратура проводит проверку по факту возгорания автобуса в Ингушетии

«Малгобекской прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося», — рассказал собеседник.

По его словам, ход и итоги проверки находятся на контроле прокурора региона.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что в городе воинской славы по улице Херсонская произошло ДТП с последующим возгоранием автобуса.