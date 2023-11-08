Прокуратура проводит проверку по факту возгорания автобуса в Ингушетии
Прокуратура организовала проверку по факту возгорания пассажирского автобуса в Малгобеке, сообщили газете «Ингушетия» в региональном надзорном ведомстве.
«Малгобекской прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося», — рассказал собеседник.
По его словам, ход и итоги проверки находятся на контроле прокурора региона.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что в городе воинской славы по улице Херсонская произошло ДТП с последующим возгоранием автобуса.