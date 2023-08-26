Противопожарное состояние избирательных участков проверяют в Ингушетии

Сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Магасу Илез Тумгоев проверил, в частности, оснащение первичными средствами пожаротушения здания центра культурного развития, пути эвакуации. Также он проинструктировал персонал избирательного участка о том, что делать в случае пожара и раздал памятки.

«На сегодняшний день большая часть избирательных участков на подведомственной нам территории прошли подобные проверки. Все выявленные нарушения требований пожарной безопасности доводятся до руководителей объектов и устанавливаются сроки их устранения», — цитирует Илеза Тумгоева пресс-служба МЧС по региону.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября в Ингушетии пройдут выборы депутатов в пяти городских округах и в четырех районах.