Безопасность

Противопожарное состояние избирательных участков проверяют в Ингушетии

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Сотрудники пожарного надзора чрезвычайного ведомства по Ингушетии продолжают проверять противопожарное состояния избирательных участков на территории региона.

Сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Магасу Илез Тумгоев проверил, в частности, оснащение первичными средствами пожаротушения здания центра культурного развития, пути эвакуации. Также он проинструктировал персонал избирательного участка о том, что делать в случае пожара и раздал памятки.

«На сегодняшний день большая часть избирательных участков на подведомственной нам территории прошли подобные проверки. Все выявленные нарушения требований пожарной безопасности доводятся до руководителей объектов и устанавливаются сроки их устранения», — цитирует Илеза Тумгоева пресс-служба МЧС по региону.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября в Ингушетии пройдут выборы депутатов в пяти городских округах и в четырех районах.

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