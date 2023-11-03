Пять радиостанций холдинга Krutoy Media заработают в Ингушетии

Этот вопрос обсуждался на встрече руководителя региона Махмуд-Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар», гендиректором Krutoy Media Микаилом Гуцериевым при участии представителей республиканских СМИ.

«Для нас это очень важно. СМИ только набирают обороты в Ингушетии и открытие новых радиостанций нам необходимо. Поэтому спасибо, что вы решили реализовать такую инициативу и привлекли в регион профессионалов, которые помогут нам в становлении и развитии радиовещания», — сказал Махмуд-Али Калиматов, обращаясь к меценату.

Отмечается, что в республике заработают радио «Шансон», «Дача», «Love Radio», «Русский хит» и «Восток». Вещание будет вестись на русском и ингушском языках. Контент будет создаваться на любой вкус и возраст радиослушателя.

«Я пригласил сегодня Евгения Владимировича Марченко, который возглавляет крупную сеть, холдинг Krutoy Media, чтобы он мог поделиться своими предложениями, опытом. В регион будет поставлено необходимое оборудование, радиостанции будут функционировать на базе создаваемой нами сейчас IT-академии в Магасе. Все зависит от людей, очень важно подобрать творческих людей для работы, они могут быть разных возрастов. Главное обучить их, возможно, мы отправим их на стажировку в Москву», — отметил Микаил Гуцериев.

Одним из основных этапов реализации проекта станет получение разрешения и лицензии от Роскомнадзора на вещание.

«Я думаю, что до конца марта мы всю эту работу завершим и запустим радиостанции. Однако по просьбе Махмуда-Али Калиматова мы постараемся ускорить эту работу, чтобы еще до конца зимы, если не все, то часть радиостанции уже начала вещать. Считаю, что в рамках реализации проекта необходимо создать правильный и красивый ингушско-русский симбиоз. Это будет очень красивое радио, которое будет всем доступно, его будут слушать в каждой машине, а также смогут услышать и в других регионах», — считает предприниматель.

Махмуд-Али Калиматов поставил задачу руководителям своей пресс-служба региональных СМИ провести работу по информированию населения о возможностях трудоустройства в планируемых к открытию радиостанций.

«Ваша задача подобрать талантливых людей, это могут быть люди разных возрастов и дать им возможность обучаться на лучших практиках. Работники местных радиоканалов смогут также вместе со всеми выезжать обмениваться опытом, повышать свою квалификацию», — сказал Глава, отметив, что власти республики окажут необходимую поддержку не только в реализации данного проекта, но также и в развитии СМИ региона.