Росгвардейцы Ингушетии навестили семьи погибших в зоне СВО коллег

Росгвардейцы пообщались с родными боевых товарищей, обсудили насущные проблемы, выразили слова благодарности родителям достойных сыновей и патриотов, которые встали на защиту мирных жителей и внесли вклад в обеспечение национальной безопасности страны.

Гости пожелали родственникам героев крепкого здоровья, мирного неба и передали подарки. Семьи погибших, в свою очередь, поблагодарили руководство управления за внимание и заботу, готовность оказать всестороннюю поддержку и помощь, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Дошаклаев, Яндиев и Патиев, проявив мужество и отвагу, погибли при выполнении задач вне пунктов постоянной дислокации. Все они удостоены ордена Мужества (посмертно).