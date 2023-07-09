Росгвардейцы Ингушетии навестили семьи погибших в зоне СВО коллег
Военнослужащие территориального управления войск национальной гвардии навестили семьи сотрудников ОМОН «Беркут-Юг» Адама Дошаклаева, Джамарза Яндиева и Ибрагима Патиева, погибших при исполнении служебных обязанностей в зоне СВО.
Росгвардейцы пообщались с родными боевых товарищей, обсудили насущные проблемы, выразили слова благодарности родителям достойных сыновей и патриотов, которые встали на защиту мирных жителей и внесли вклад в обеспечение национальной безопасности страны.
Гости пожелали родственникам героев крепкого здоровья, мирного неба и передали подарки. Семьи погибших, в свою очередь, поблагодарили руководство управления за внимание и заботу, готовность оказать всестороннюю поддержку и помощь, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, Дошаклаев, Яндиев и Патиев, проявив мужество и отвагу, погибли при выполнении задач вне пунктов постоянной дислокации. Все они удостоены ордена Мужества (посмертно).