Криминал

Семье из Ингушетии угрожают расправой за долг в 24,3 млн рублей

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МВД Ингушетии проводит проверку по факту обращения местной жительницы, семье которой угрожают расправой за долг в 24,3 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«В МВД поступило заявление местной жительницы по факту поступающих угроз жизни в отношении нее и её семьи в связи с невыплатой ею 24 339 831 рублей, взысканные с нее в 2008 году решением Бутырского районного суда Москвы», — сказал собеседник.

По его словам, по данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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