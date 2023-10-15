Семье из Ингушетии угрожают расправой за долг в 24,3 млн рублей

«В МВД поступило заявление местной жительницы по факту поступающих угроз жизни в отношении нее и её семьи в связи с невыплатой ею 24 339 831 рублей, взысканные с нее в 2008 году решением Бутырского районного суда Москвы», — сказал собеседник.

По его словам, по данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.