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СК начал проверку по факту смерти туристки в горах Ингушетии

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В Ингушетии начата проверка по факту смерти 61-летней туристки из Пятигорска в результате падения с высокогорного Ляжгинского водопада в Джейрахском районе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти 61-летней женщины в результате падения с 30-метровой высоты в Джейрахском районе», — сказал собеседник.

По его словам, в настоящее время следователи и криминалисты проводят на месте происшествия все необходимые проверочные действия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 23 августа, в среду, туристка из Пятигорска сорвалась с края 30-метровой обрыва на Ляжгинском водопаде и упала в русло реки Армхи. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

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