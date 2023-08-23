СК начал проверку по факту смерти туристки в горах Ингушетии

«Проводится доследственная проверка по факту смерти 61-летней женщины в результате падения с 30-метровой высоты в Джейрахском районе», — сказал собеседник.

По его словам, в настоящее время следователи и криминалисты проводят на месте происшествия все необходимые проверочные действия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 23 августа, в среду, туристка из Пятигорска сорвалась с края 30-метровой обрыва на Ляжгинском водопаде и упала в русло реки Армхи. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью.