Сотрудники управления Росгвардии по Ингушетии приняли участие в донорской акции

Как сообщает пресс-служба управления, процедура донации состоялось на территории республиканской станции переливания крови, сотрудники которой отметили, что росгвардейцы сдают кровь не только в рамках донорских акций, но и по обращению медучреждений. Благодаря правоохранителям банк донорской крови региона пополнился на 5 литров.

«Наши сотрудники часто принимают участие в донорских акциях, соблюдают рекомендации, следят за своим здоровьем и тем самым, сдавая кровь и ее компоненты, помогают людям», — отметил начальник отдела майор полиции Харон Цыздоев.