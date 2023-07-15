Донорство

Сотрудники управления Росгвардии по Ингушетии приняли участие в донорской акции

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В рамках всероссийской ведомственной акции «От сердца к сердцу» представители отдела вневедомственной охраны по городу Назрани управления Росгвардии по Ингушетии сдали кровь для медицинских учреждений региона.

Как сообщает пресс-служба управления, процедура донации состоялось на территории республиканской станции переливания крови, сотрудники которой отметили, что росгвардейцы сдают кровь не только в рамках донорских акций, но и по обращению медучреждений. Благодаря правоохранителям банк донорской крови региона пополнился на 5 литров.

«Наши сотрудники часто принимают участие в донорских акциях, соблюдают рекомендации, следят за своим здоровьем и тем самым, сдавая кровь и ее компоненты, помогают людям», — отметил начальник отдела майор полиции Харон Цыздоев.

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