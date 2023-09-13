Дзюдо

Спортсмены из Назрановского района успешно выступили на первенстве Ингушетии по дзюдо

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Воспитанники спортшколы «Чемпион» сельского поселения Яндаре успешно выступили на первенстве Ингушетии по дзюдо среди юношей до 18 лет.

Спортсмены из Назрановского района заняли призовые места и прошли отбор на первенство СКФО, которое пройдёт в октябре.

Так, Адам Боков (55 кг) и Магомед Боков (66 кг) завоевали золотые медали. В администрации муниципалитета отметили, что в общем зачёте 7 дзюдоистов из спортшколы «Чемпион» прошли отбор на первенство СКФО.

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