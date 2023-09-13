Спортсмены из Назрановского района успешно выступили на первенстве Ингушетии по дзюдо
Воспитанники спортшколы «Чемпион» сельского поселения Яндаре успешно выступили на первенстве Ингушетии по дзюдо среди юношей до 18 лет.
Спортсмены из Назрановского района заняли призовые места и прошли отбор на первенство СКФО, которое пройдёт в октябре.
Так, Адам Боков (55 кг) и Магомед Боков (66 кг) завоевали золотые медали. В администрации муниципалитета отметили, что в общем зачёте 7 дзюдоистов из спортшколы «Чемпион» прошли отбор на первенство СКФО.