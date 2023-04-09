Среди 11 раненых при нападениях в Ингушетии оказались сотрудник СОБР и местный участковый

«Старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» Рустам Картоев и сотрудник СОБР Росгвардии, выполняющего задачи в составе Объединенной группировки войск (сил), Александр З. были ранены в ночь с 5 на 6 апреля в ходе перестрелки с бандитами, засевшими в заброшенном домовладении, расположенном в селе Зязиков-Юрт»,- сказал представитель полиции.

По его словам, по инициативе главы МВД по Ингушетии, председатель Совета ветеранов ведомства Магомедсали Котиев и член общественного совета при ГУ МВД России по СКФО Муса Гадиев посетили проходящих стационарное лечение полицейских.

Гости передали полицейским слова поддержки от министра Михаила Коробкина пожелали им скорейшего выздоровления. Их семьям будет оказана материальная помощь.

Ранее в правоохранительных органах республики сообщали газете «Ингушетия», что всего после обстрелов полицейских в Северной Осетии и Ингушетии в марте и апреле в розыск объявили шестерых местных жителей. 29 марта в Карабулаке найден труп члена банды Эльдиева, скончавшегося от огнестрельного ранения.

По данным управления ФСБ России по региону, в селе Аки-Юрт в заброшенном доме обнаружен труп неустановленного мужчины, внешне схожего с Коттоевым М. А-Г., 1997 года рождения. В ходе осмотра места происшествия нашли автомат Калашникова калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1.

7 апреля задержан 21-летний житель Малгобека Амир Боков, по предварительным данным, он является членом этой бандгруппы.

8 апреля в УФСБ сообщили о задержании жителя села Кантышево Мошхоев М.1998 года рождения. По имеющимся данным, он является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

В отношении Мошхоева проводятся необходимые процессуальные действия.

По фактам посягательств на полицейских в двух соседних республиках СКР возбудил дела по ст. 317 и 222 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия).

Всего в марте и апреле этого года в результате вооруженных нападений бандгруппы погибли трое полицейских, 11 получили ранения. Сейчас ищут двоих подозреваемых Оздоева и Гуражева.