Старейшего единоросса Ингушетии Арсамака Мальсагова поздравил с 90-летием секретарь Генсовета партии

В пресс-службе парламента отметили, что Арсамак Мальсагов вступил в ряды единороссов еще в 2003 году, то есть практически с самого ее основания. Всю свою жизнь он стремился быть полезным людям.

«Ваша мудрость, знания и активная жизненная позиция заслуживают глубочайшего уважения. Выражаю вам искреннюю благодарность за доверие нашей партии. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни», — сказал Тумгоев.

Мальсгов поблагодарил секретаря Ингушского регионального отделения «Единой России» за оказанное внимание.

Напомним, Арсамак Арсамакович Мальсагов в марте 1959 года был назначен директором строящегося завода «Электроинструмент» в Назрани, где проработал до ноября 1978 года. В том же году был переведен на должность директора грозненского завода «Автоспецоборудование».

В 1981 году его назначили председателем «Госкомцен» при Совете министров ЧИАССР, а в 1982-м перевели в Совет министров в качестве заместителя, а затем — первого заместителя председателя Совета министров ЧИАССР и председателя Госплана ЧИАССР.

В 1992-1996 годах являлся заместителем полномочного представителя Президента России в Ингушетии. В 1996-м возглавил построенный под его непосредственным руководством Назрановский завод электродвигателей малой мощности.

Трижды избирался депутатом Верховного Совета ЧИАССР, имеет пять правительственных наград.