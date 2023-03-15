Старейшего единоросса Ингушетии Арсамака Мальсагова поздравил с 90-летием секретарь Генсовета партии
В Народном собрании республики прошла встреча спикера парламента Магомета Тумгоева со старейшим единороссом региона Арсамаком Мальсаговым. Глава законодательного органа поздравил старейшину, вручил грамоту НС, а также передал поздравительный адрес секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.
В пресс-службе парламента отметили, что Арсамак Мальсагов вступил в ряды единороссов еще в 2003 году, то есть практически с самого ее основания. Всю свою жизнь он стремился быть полезным людям.
«Ваша мудрость, знания и активная жизненная позиция заслуживают глубочайшего уважения. Выражаю вам искреннюю благодарность за доверие нашей партии. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни», — сказал Тумгоев.
Мальсгов поблагодарил секретаря Ингушского регионального отделения «Единой России» за оказанное внимание.
Напомним, Арсамак Арсамакович Мальсагов в марте 1959 года был назначен директором строящегося завода «Электроинструмент» в Назрани, где проработал до ноября 1978 года. В том же году был переведен на должность директора грозненского завода «Автоспецоборудование».
В 1981 году его назначили председателем «Госкомцен» при Совете министров ЧИАССР, а в 1982-м перевели в Совет министров в качестве заместителя, а затем — первого заместителя председателя Совета министров ЧИАССР и председателя Госплана ЧИАССР.
В 1992-1996 годах являлся заместителем полномочного представителя Президента России в Ингушетии. В 1996-м возглавил построенный под его непосредственным руководством Назрановский завод электродвигателей малой мощности.
Трижды избирался депутатом Верховного Совета ЧИАССР, имеет пять правительственных наград.