Диктант

Студенты Ингушского госуниверситета приняли участие во Всероссийском экономическом диктанте

0

Студенты факультета экономики и управления Ингушского госуниверситета стали участниками ежегодной образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», сообщила пресс-служба вуза.

Как рассказал источник информации, темой нынешнего диктанта стала «Сильная экономика — процветающая Россия».

Мероприятие проходило в онлайн-формате. Молодые люди смогли оценить свою экономическую грамотность, узнать свою способность принимать экономически правильные решения.

Организаторами площадки в Ингушетии стали сотрудники кафедры «Цифровая и отраслевая экономика» ИнгГУ, добавил собеседник.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии получил условный срок за хищение пенсии умершей матери
В Ингушетии выявили загрязнение воздуха от деятельности птицефабрики
Представители газовых компаний Ингушетии приняли участие в молодежной ярмарке вакансий
Ингушетии будет выделено более 540 млн рублей на медицинское страхование безработных
Ингушский борец вольного стиля Ахмад Галаев стал бронзовым призером всероссийских соревнований
Индекс потребительских цен по Ингушетии увеличился за сентябрь 2023 года
В Магасе проводятся работы по обслуживанию городской зеленой зоны
Юные ингушские музыканты примут участие в международных творческих конкурсах
В Назрани у предпринимателей проверили наличие договоров на вывоз мусора
Арендован участок земли для строительства нового здания администрации Сунженского района Ингушетии
Супругам вернули доплаты к пенсиям после вмешательства аппарата УПЧ в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 