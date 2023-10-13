Студенты Ингушского госуниверситета приняли участие во Всероссийском экономическом диктанте

Как рассказал источник информации, темой нынешнего диктанта стала «Сильная экономика — процветающая Россия».

Мероприятие проходило в онлайн-формате. Молодые люди смогли оценить свою экономическую грамотность, узнать свою способность принимать экономически правильные решения.

Организаторами площадки в Ингушетии стали сотрудники кафедры «Цифровая и отраслевая экономика» ИнгГУ, добавил собеседник.