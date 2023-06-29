Судебные приставы Ингушетии взыскали с подрядчика 3,7 млн рублей, похищенные при строительстве школы
Судебными приставами Ингушетии приняты меры по фактическому взысканию денежных средств в размере 3 млн 674 тыс. рублей, в рамках исполнительного производства об ущербе, причиненном преступлением.
«Данная сумма по решению суда назначена нерадивому застройщику, признанному виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения», — отметили в пресс-службе УФССП по региону.
Там уточнили, что деньги подрядчиком были присвоены при строительстве средней общеобразовательной школы.
«Указанная категория исполнительных производств находится на особом контроле у руководства ФССП России и регионального управления», — подчеркнули в ведомстве.