Мошенничество

Судебные приставы Ингушетии взыскали с подрядчика 3,7 млн рублей, похищенные при строительстве школы

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Судебными приставами Ингушетии приняты меры по фактическому взысканию денежных средств в размере 3 млн 674 тыс. рублей, в рамках исполнительного производства об ущербе, причиненном преступлением.

«Данная сумма по решению суда назначена нерадивому застройщику, признанному виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения», — отметили в пресс-службе УФССП по региону.

Там уточнили, что деньги подрядчиком были присвоены при строительстве средней общеобразовательной школы.

«Указанная категория исполнительных производств находится на особом контроле у руководства ФССП России и регионального управления», — подчеркнули в ведомстве.

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