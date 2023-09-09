Сунженцам предстоит выбрать 20 депутатов в горсовет на выборах в очном формате

«Все избирательные участки города готовы принимать избирателей завтра с 8 утра. По городу развешан информационный материал, баннеры, растяжки, на каждом участке имеются указатели, мини-баннеры. Как и полагается, оборудованы комнаты матери и ребенка, будет работать столовая, где можно пообедать во время перерыва. Ждем выборов, мы к ним полностью готовы. По последним данным, на территории Сунжи более 21 тыс. избирателей. Подали документы для участия в кампании четыре партии — «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и КПРФ. В связи с недостающими документами КПРФ отказали в регистрации. В итоге на выборы выдвинуты три партии. У них 38 кандидатов. 25 от «Единой России», 6 представителей ЛДПР и 7 от «Справедливой России», — рассказал Гулиев.

По словам председателя ТИК города, Ингушетия, в том числе Сунжа, приняла активное участие в пилотном проекте Центризбиркома РФ — мобильной участковой избирательной комиссии («Мобильная УИК») .

«Город Сунжа впервые принял участие в «Мобильной УИК». С 7 по 20 августа члены участковых избирательных комиссий выезжали по домам с приложением, которое скачали на смартфон, опрашивали людей по вопросам, заложенным в программе. Мы досрочно завершили обход полностью 12 августа. Усилия УИКов Ингушетии были отмечены на федеральном уровне, ЦИК России в Москве», — добавил собеседник издания.

Глава ТИК призвал сунженцев реализовать своё избирательное право и принять активное участие в выборах депутатов в представительные органы муниципальных образований. В ходе голосования им предстоит выбрать 20 депутатов горсовета.

Напомним, «Мобильная УИК» — это электронный программный модуль для работы членов УИК по адресной, информационно-разъяснительной работе методом поквартирного обхода. Пилотный проект разработан Центризбиркомом РФ.