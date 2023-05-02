Тхэквондо

Тхэквондисты из Ингушетии добились хороших результатов на турнире в Нальчике

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Фото: Минспорта РИ

Две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Ингушетии на прошедшем первенстве Северо-Кавказского федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди юношей 2009-2011, 2012-2013 годов рождения.

По информации Минспорта республики, соревнования прошли с 28 апреля по 1 мая в столице Кабардино-Балкарской Республики. Более 200 спортсменов из 6 регионов в течение четырех дней оспаривали свое лидерство на трех матах доянг на базе универсального спортивного комплекса.

По итогам состязаний золотые медали завоевали Аушев Арби в весовой категории 61 кг, Хашиев Мухаммад в весовой категории 30 кг. Обладателями серебряных медалей стали Цуров Ибрагим в (45 кг), Медов Адам (34 кг), Хуциев Мухаммад (32 кг), Комурзоев Магомед-Басир (24 кг), бронзовыми призерами стали Комурзоев Исса (45 кг), Аушев Мухаммад-Амин (41 кг), Мержоев Абдул-Малик (34 кг), Эсмурзиев Адам (37 кг).

Тренируют ребят опытные наставники Комурзоев Ахмед, Медов Ахмед, Хамхоев Хусен, Цицкиев Ибрагим, Эстамиров Муса, Полонкоев Хусен, Камурзоев Абдаллах-Усама.

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