В ЦТКиКИ Магаса пройдет концерт, посвященный Дню матери
Центр театра, кино и креативных индустрий столицы Ингушетии приглашает жителей и гостей республики 29 ноября на концерт «Мамины глаза», приуроченный ко Дню матери, сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального Минкультуры.
Как отметил собеседник, в концертной программе с участием артистов ЦТКиКИ Розы Экажевой, Марем Олиговой, Зураба Зурабова, Жаннати Цечоевой и других прозвучат известные песни, посвященные самому родному человеку.
Начало мероприятия — в 14:00 мск. Действует программа «Пушкинская карта», добавил источник информации.