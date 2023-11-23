В ЦТКиКИ Магаса пройдет концерт, посвященный Дню матери

Как отметил собеседник, в концертной программе с участием артистов ЦТКиКИ Розы Экажевой, Марем Олиговой, Зураба Зурабова, Жаннати Цечоевой и других прозвучат известные песни, посвященные самому родному человеку.

Начало мероприятия — в 14:00 мск. Действует программа «Пушкинская карта», добавил источник информации.