Концерт

В ЦТКиКИ Магаса пройдет концерт, посвященный Дню матери

0

Центр театра, кино и креативных индустрий столицы Ингушетии приглашает жителей и гостей республики 29 ноября на концерт «Мамины глаза», приуроченный ко Дню матери, сообщили нашему изданию в пресс-службе регионального Минкультуры.

Как отметил собеседник, в концертной программе с участием артистов ЦТКиКИ Розы Экажевой, Марем Олиговой, Зураба Зурабова, Жаннати Цечоевой и других прозвучат известные песни, посвященные самому родному человеку.

Начало мероприятия — в 14:00 мск. Действует программа «Пушкинская карта», добавил источник информации.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии полицейские подозреваются в фальсификации дела о хранении наркотиков
УПЧ по региону восстановил пенсионные права инвалида в Ингушетии
Учащимся школы села Али-Юрт Ингушетии рассказали о проявлениях экстремизма
В Ингушетии со студентами проводят тренинги по социальному проектированию
Ингушетия получит более 47 млн рублей на реализацию программ устойчивого развития ЖКХ
Школьникам села Новый Редант Ингушетии рассказали о празднике День матери
Более 195 млн рублей выделено Ингушетии на завершение строительства школы в Магасе
В Ингушетии определили лучших знатоков избирательного права среди школьников
В Насыр-Кортском округе Назрани заменили ветхий водопровод
В селе Нестеровское Ингушетии состоится сельскохозяйственная ярмарка
В Москве подвели итоги работы полпредов Ингушетии в регионах России

Главное

Яндекс.Метрика

 