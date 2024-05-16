В Магасе организовали концерт с участием детей-инвалидов из Дагестана

Как сообщили газете «Ингушетия» в благотворительном фонде «Мял», организация более 16 лет поддерживает людей с инвалидностью и их семьи. Дневной центр посещает 270 детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Помимо занятий, воспитанники принимают участие в различных мероприятиях — локальных и выездных.

Отмечается, что в проекте участвуют 20 детей с синдромом Дауна, обучающихся в Доме дневного пребывания ДРОО «Жизнь без слез».

«Цель проекта — наладить связь детей с синдромом Дауна с внешним миром и раскрыть глубину их внутреннего мира через творчество. В рамках проекта участники ансамбля «Открытые сердца» выступили в городах и районах Республики Дагестан, в регионах Северо — Кавказского округа и теперь выступают в Ингушетии», — рассказала Лейла Дзейтова, директор фонда «Мял».

По ее словам, эти выступления помогут особенным детям поверить в свои силы, повысится их самооценка и они научатся знакомиться с новыми людьми.