В ДК Назрани пройдёт «Вечер каверов»

По словам собеседника издания, в рамках мероприятия артисты исполнят со сцены каверы на хиты зарубежной и отечественной эстрады.

Вечер пройдёт под эгидой Центра театра, кино и креативных индустрий республики. В мероприятии примут участие Марианна Олигова, Жаннати Цечоева, Роза Экажева, Мадина Мужехоева, Хяди Бекова и Лейла Оздоева, артисты творческого коллектива ЦТКиКИ.

Начало намечено на 15 часов. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (8732) 55-15-42. Действует федеральная программа «Пушкинская карта».