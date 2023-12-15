Культура

В ДК Назрани пройдёт «Вечер каверов»

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21 декабря текущего года во Дворце культуры Назрани состоится «Вечер каверов», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минкультуры.

По словам собеседника издания, в рамках мероприятия артисты исполнят со сцены каверы на хиты зарубежной и отечественной эстрады.

Вечер пройдёт под эгидой Центра театра, кино и креативных индустрий республики. В мероприятии примут участие Марианна Олигова, Жаннати Цечоева, Роза Экажева, Мадина Мужехоева, Хяди Бекова и Лейла Оздоева, артисты творческого коллектива ЦТКиКИ.

Начало намечено на 15 часов. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (8732) 55-15-42. Действует федеральная программа «Пушкинская карта».

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