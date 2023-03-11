В горах Ингушетии 12-14 марта сохранится опасность схода лавин

В МЧС по республике напомнили, что лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20°.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей и гостей региона, тщательно выбирать маршрут при выходе в горы, быть внимательными и осторожными.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ингушетии: 8 (8734) 55-99-99.