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В горах Ингушетии 12-14 марта сохранится опасность схода лавин

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12-14 марта текущего года в горах Ингушетии выше 1,5 тыс. метров сохранится опасность схода лавин.

В МЧС по республике напомнили, что лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20°.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей и гостей региона, тщательно выбирать маршрут при выходе в горы, быть внимательными и осторожными.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ингушетии: 8 (8734) 55-99-99.

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