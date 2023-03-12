В горной части Ингушетии ожидается сильный ветер

Чрезвычайное ведомство рекомендует жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий, находится в помещениях, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Также отмечается, что, находясь на улице, не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам, подчеркнули в МЧС.