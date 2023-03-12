Стихия

В горной части Ингушетии ожидается сильный ветер

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Сегодня, 12 марта, до конца дня в горной части Ингушетии ожидается сильный ветер 30-32 метров в секунду, предупреждает МЧС по региону.

Чрезвычайное ведомство рекомендует жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий, находится в помещениях, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Также отмечается, что, находясь на улице, не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам, подчеркнули в МЧС.

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