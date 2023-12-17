В ходе проведения очередного рейда госавтоинспекторы Ингушетии выявили 43 нарушения

Водители привлечены к ответственности по ряду статей КоАП России. За вождение без прав и полиса обязательного страхования, управление ТС с нечитаемыми номерами или незарегистрированными в установленном порядке, тонировку и так далее.

В рейде принял участие председатель общественного совета при МВД по региону Муса Гадиев, который призвал водителей неукоснительного соблюдать ПДД.

«Сейчас часто меняется погода, видимость на дороге снижается, от вашей внимательности и ответственности в прямом смысле зависят жизнь и здоровье граждан», — отмечал общественник, обращаясь к автовладельцам.

Также Муса Гадиев предостерег собеседников от излишней доверчивости при заключении сделок по купле-продаже через сеть «Интернет» и призвал их не доверять незнакомым лицам, представляющимся в телефонном разговоре сотрудниками банков или правоохранительных органов.