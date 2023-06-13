В Ингушетии 8 выпускников стали стобалльниками по химии по результатам ЕГЭ

Отмечается, что обладателями наивысшего результата стали учащиеся лицея № 1 г. Магаса Ирада Богатырева, гимназии «Марем» г. Магаса Анзор Мурзабеков и Танзила Хамчиева, центра образования г. Магаса Амина Чапанова и Жаннати Ахриева, школы № 1 с. п. Барсуки Магомед- Башир Даурбеков, школы № 3 г. Карабулака Тамара Чапанова и выпускник школы № 10 г. Назрани Джамалейл Чахкиев.

Вице-премьер — министр образования и науки региона Эсет Бокова обратилась к стобалльникам: «Поздравляю вас с наивысшим результатом, желаю вам успешно сдать остальные экзамены. Хочу отметить, что вашими учителями проделана колоссальная работа при подготовке к ЕГЭ, выражаю им за это благодарность. Удачи всем выпускникам».

Напомним, в Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.