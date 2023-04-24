Панкратион

В Ингушетии чествовали чемпиона России по панкратиону Мамед-Амина Элжаркиева

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Заместитель министра спорта Ингушетии, президент Федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев вручил денежное поощрение от Национального фонда развития региона новоиспеченному чемпиону России по панкратиону Мамед-Амину Элжаркиеву.

В Федерации спортивной борьбы особо отметили, что Глава Ингушетии оказывает поддержку развитию спорта региона, что является хорошей мотивацией для ингушских спортсменов.

Напомним, Элжаркиев стал чемпионом России 2023 года в Санкт-Петербурге, он также выполнил норматив мастера спорта России по спортивной борьбе. Спортсмен выступал в весовой категории до 66 кг, в поединке за золотую медаль боролся с Магомедом Магомедовым.

 

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