В Ингушетии цикл ярмарок «Вкусная пятница» посетило более 7 тыс. человек

По словам собеседника издания, с января 2023 года Ингушским филиалом РСХБ совместно с производителями сельхозпродукции организовано 49 подобных ярмарок. За этот период фермерами региона реализован товар на сумму свыше 1 млн рублей.

«Ежегодно в Ингушетии появляются новые бренды фермерской продукции. И мы считаем важным поддерживать эти начинания, поэтому являемся постоянными партнерами проекта», — подчеркнул руководитель республиканского филиала Россельхозцентра Керим Белхороев.

Посетители ярмарок имели возможность приобрести множество товаров: мясные деликатесы, сладости, фрукты, овощи, выпечку, молочные продукты и так далее.

«Вкусная пятница» на территории субъекта будет развиваться и расширяться. Проект отлично зарекомендовал себя, в связи с чем мы планируем продолжать традицию и наращивать обороты пятничных мини-ярмарок и в наступающем году", — отметил директор РСХБ в Ингушетии Владислав Ремезов.