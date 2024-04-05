Ярмарка трудоустройства проходит в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, на данный момент уже более 700 человек посетили мероприятие. В их числе студенты, соискатели и так далее.

Отмечается, что ярмарка продлится до 14 часов. Здесь представлено свыше 10 тыс. вакансий в 13 субъектах России и еще 500 в республике. Все желающие приглашаются к участию.

Ранее наше издание информировало о том, что на ярмарке будут предложены различные вакансии в сфере медицины, образования, промышленности, СМИ и АПК.