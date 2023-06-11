В Ингушетии День России отпразднуют различными культурными мероприятиями

Мероприятие пройдет на площади перед Дворцом культуры, начало — в 14:00 мск.

Также различные акции в честь этого праздника подготовили подведомственные Минкультуры учреждения. Жителей и гостей республики на выставку «День России. Россия — наш общий дом» приглашает Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Выставка будет работать до 13 июня.

«Праздничные концерты, литературно-музыкальные композиции, обзоры книжных выставок, тематические беседы и другие мероприятия, посвященные Дню России, пройдут в сельских домах культуры и библиотеках», — рассказал представитель министерства.