День России

В Ингушетии День России отпразднуют различными культурными мероприятиями

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В День России, 12 июня, в городе Назрани состоится праздничный концерт, сообщила пресс-служба министерства культуры Ингушетии.

Мероприятие пройдет на площади перед Дворцом культуры, начало — в 14:00 мск.

Также различные акции в честь этого праздника подготовили подведомственные Минкультуры учреждения. Жителей и гостей республики на выставку «День России. Россия — наш общий дом» приглашает Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Выставка будет работать до 13 июня.

«Праздничные концерты, литературно-музыкальные композиции, обзоры книжных выставок, тематические беседы и другие мероприятия, посвященные Дню России, пройдут в сельских домах культуры и библиотеках», — рассказал представитель министерства.

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