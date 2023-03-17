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В Ингушетии ликвидируют возгорание на мусорной свалке

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В городе Малгобеке ликвидируют возгорание на мусорной свалке. В связи с многочисленными обращениями жителей, Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил первому заместителю председателя правительства Магомеду Евлоеву лично разобраться с ситуацией.

Как сообщается в Телеграм-канале регионального кабинета министров, Евлоев выехал на место и на момент его осмотра было выявлено более 10 очагов возгорания.

Вице-премьер распорядился их ликвидировать с привлечением техники нескольких организаций, в том числе МЧС, ЖКХ города. Сегодня планируется задействовать дополнительные силы и средства. Работы будут продолжаться пока свалка полностью не будет потушена.

В правительстве напомнили, что данная территория площадью 5 га была выделена ООО «Экосистема» для строительства мусорного полигона с современным мусоросортировочным комплексом. Однако на участке осуществляется несанкционированное размещение отходов с нарушениями правил утилизации, в следствии чего происходят частые возгорания.

Руководителю «Экосистемы» Харону Хамхоеву настоятельно рекомендовано в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения. Представителю Минприроды региона Евлоев поручил подготовить и направить официальные обращения в республиканскую прокуратуру и другие надзорные органы для принятия мер.

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