Земля

В Ингушетии на 90% выросло вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков

0

В этом году территориальным управлением федерального агентства по управлению госимуществом в республике вовлечены в хозяйственный оборот 19 земельных участков, что на 90% выше, чем в 2022-м.

Об этом на рабочей встрече с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым сообщил руководитель ведомства Муса Гагиев, отметив, что «доля объектов федеральной казны, вовлеченных в хозяйственный оборот, в Ингушетии одна из самых высоких по России и составляет 83,2%».

Также за 10 месяцев текущего года в доход государства собрано 10,3 млн рублей, против 5,5 млн рублей в прошлом. Достичь такого показателя удалось благодаря слаженной работе коллектива управления, а также большой работе по принудительному взысканию средств по решению судов.

Кроме того, территориальным органом проведена проверка целевого использования 118 объектов федерального имущества.

«Каждый клочок земли в Ингушетии имеет ценность из-за ее нехватки. Поэтому все должно учитываться, систематизироваться, иметь свои границы. Один раз хорошо сделайте эту работу, и в дальнейшем нам всем будет легче решать любые вопросы, связанные с землей. Динамика работы у вас хорошая, продолжайте ее наращивать», — отметил Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что Муса Гагиев от имени руководства Росимущества передал руководителю субъекта памятную медаль «185 лет управлению государственным имуществом России» за вклад в развитие данной сферы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
РЖД и Торгово-промышленная палата Ингушетии подписали соглашение о сотрудничестве
Жителю Ингушетии незаконно начислили более 250 тыс. рублей за газ и свет
В МВД по Ингушетии напомнили о награжденном орденом Мужества посмертно Башире Хаутиеве
В Карабулаке Ингушетии передвижной ФАП принимал пациентов у центральной мечети города
Должники в Ингушетии погасили 468 млн рублей за электроэнергию и избежали отключений
В селе Сурхахи Ингушетии пенсионерам бесплатно установили пожарные извещатели
В Назрани 11 ноября проведут масштабный субботник
Депутаты парламента Ингушетии обсудили вопросы сохранения и развития родного языка
Три поддельные банкноты номиналом 5 тыс. рублей выявили в Ингушетии в III квартале
Прокуратура Ингушетии потребовала снести самовольно возведенные объекты
Из Назрановского района Ингушетии в армию отправились еще 9 новобранцев

Главное

Яндекс.Метрика

 