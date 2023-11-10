В Ингушетии на 90% выросло вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков

Об этом на рабочей встрече с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым сообщил руководитель ведомства Муса Гагиев, отметив, что «доля объектов федеральной казны, вовлеченных в хозяйственный оборот, в Ингушетии одна из самых высоких по России и составляет 83,2%».

Также за 10 месяцев текущего года в доход государства собрано 10,3 млн рублей, против 5,5 млн рублей в прошлом. Достичь такого показателя удалось благодаря слаженной работе коллектива управления, а также большой работе по принудительному взысканию средств по решению судов.

Кроме того, территориальным органом проведена проверка целевого использования 118 объектов федерального имущества.

«Каждый клочок земли в Ингушетии имеет ценность из-за ее нехватки. Поэтому все должно учитываться, систематизироваться, иметь свои границы. Один раз хорошо сделайте эту работу, и в дальнейшем нам всем будет легче решать любые вопросы, связанные с землей. Динамика работы у вас хорошая, продолжайте ее наращивать», — отметил Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что Муса Гагиев от имени руководства Росимущества передал руководителю субъекта памятную медаль «185 лет управлению государственным имуществом России» за вклад в развитие данной сферы.