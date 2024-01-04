В Ингушетии на территории фермы ночью произошел пожар

Сообщение о возгорании в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района поступило в дежурную смену чрезвычайного ведомства в 02:58 мск 4 января.

По прибытии на место пожарных было установлено, что загорелись два не жилых вагончика. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.