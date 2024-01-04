Пожар

В Ингушетии на территории фермы ночью произошел пожар

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В Ингушетии на территории частной сельскохозяйственной фермы ночью произошел пожар, никто не пострадал, информировали «Ингушетию» в пресс-службе МЧС по республике.

Сообщение о возгорании в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района поступило в дежурную смену чрезвычайного ведомства в 02:58 мск 4 января.

По прибытии на место пожарных было установлено, что загорелись два не жилых вагончика. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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