В Ингушетии один человек пострадал в ДТП с коровой

«Водитель автомобиля ВАЗ 21110 совершил наезд на крупный рогатый скот. В результате происшествия один человек пострадал», — рассказал собеседник.

По его словам, пострадавшего доставили в центральную районную больницу Сунжи.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.