В Ингушетии один человек пострадал в ДТП с коровой
В сельском поселении Троицкое Сунженского района республики легковой автомобиль наехал на корову. Пострадал один человек, сообщили газете «Ингушетия» в воскресенье, 15 октября, в региональном МЧС.
В сельском поселении Троицкое Сунженского района республики легковой автомобиль наехал на корову. Пострадал один человек, сообщили газете «Ингушетия» в воскресенье, 15 октября, в региональном МЧС.
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