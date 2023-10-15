ДТП

В Ингушетии один человек пострадал в ДТП с коровой

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В сельском поселении Троицкое Сунженского района республики легковой автомобиль наехал на корову. Пострадал один человек, сообщили газете «Ингушетия» в воскресенье, 15 октября, в региональном МЧС.

«Водитель автомобиля ВАЗ 21110 совершил наезд на крупный рогатый скот. В результате происшествия один человек пострадал», — рассказал собеседник.

По его словам, пострадавшего доставили в центральную районную больницу Сунжи.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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