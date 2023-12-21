В Ингушетии определили лучших учителей основ безопасности жизнедеятельности

Отмечается, что мероприятие проводилось в рамках Года педагога и наставника. Заключительный этап конкурса включал в себя два тура: в первом туре были проведены открытые уроки в незнакомом для них классе с использованием интерактивных методов обучения, второй тур состоял из самопрезентации «Мой предмет — мое призвание», где учителя представили свой профессиональный и творческий образ, освещая свою педагогическую деятельность.

Как сообщили газете «Ингушетия» в МЧС по республике, по итогам всех испытаний жюри определило победителей и призеров конкурса.

Так, первое место разделили между собой Ибрагим Хаутиев — учитель ОБЖ ГБОУ «СОШ № 28 с. п. Южное» Малгобекского района, и Эсет Сагова — учитель ОБЖ ГБОУ «СОШ № 5 г.Назрань», призерами конкурса стали Руслан Халухаев — учитель ОБЖ ГБОУ «СОШ № 2 с. п. Экажево», и Ахмед Газиков — учитель ОБЖ ГБОУ «СОШ № 18 г. Малгобек».

«Все конкурсанты продемонстрировали высокий профессионализм, глубокие знания и любовь к своей работе педагога», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Конкурс проводился Главным управлением МЧС России по региону совместно с Министерством образования и науки республики.