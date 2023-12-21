Конкурс

В Ингушетии определили лучших учителей основ безопасности жизнедеятельности

0

В средней общеобразовательной третьей школе сельского поселения Кантышево Назрановского района прошел заключительный этап конкурса на звание «Лучший учитель основ безопасности жизнедеятельности Республики Ингушетия-2023».

Отмечается, что мероприятие проводилось в рамках Года педагога и наставника. Заключительный этап конкурса включал в себя два тура: в первом туре были проведены открытые уроки в незнакомом для них классе с использованием интерактивных методов обучения, второй тур состоял из самопрезентации «Мой предмет — мое призвание», где учителя представили свой профессиональный и творческий образ, освещая свою педагогическую деятельность.

Как сообщили газете «Ингушетия» в МЧС по республике, по итогам всех испытаний жюри определило победителей и призеров конкурса.

Так, первое место разделили между собой Ибрагим Хаутиев — учитель ОБЖ ГБОУ «СОШ № 28 с. п. Южное» Малгобекского района, и Эсет Сагова — учитель ОБЖ ГБОУ «СОШ № 5 г.Назрань», призерами конкурса стали Руслан Халухаев — учитель ОБЖ ГБОУ «СОШ № 2 с. п. Экажево», и Ахмед Газиков — учитель ОБЖ ГБОУ «СОШ № 18 г. Малгобек».

«Все конкурсанты продемонстрировали высокий профессионализм, глубокие знания и любовь к своей работе педагога», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Конкурс проводился Главным управлением МЧС России по региону совместно с Министерством образования и науки республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии открыли памятник погибшим росгвардейцам
Благотворительный фонд «Сафмар» подготовил 10 тыс. подарков для детей Ингушетии
Ранивший из ружья четырех односельчан житель Ингушетии приговорен к 8,5 годам тюрьмы
Два человека пострадали после ДТП с возгоранием автомобиля в Ингушетии
Заседание региональной антитеррористической комиссии провел Глава Ингушетии
Глава Ингушетии поздравил футбольный клуб «Ангушт» с 30-летним юбилеем
Найти пропавших в зоне СВО помогают следователи Ингушетии
Жителю Ингушетии вернули 196 тыс. рублей переплаты за газ после вмешательства прокуратуры
В Ингушетии наградили сотрудников вневедомственной охраны
Команда бойцов ММА Ингушетии выиграла Кубок Дворца спорта «Магас» по мини-футболу
В Ингушетии более 220 новых потребителей обеспечили электроэнергией

Главное

Яндекс.Метрика

 