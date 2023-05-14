В Ингушетии определились 11 победителей конкурса молодежных проектов

Мероприятие проходило во дворце культуры города Назрани, эксперты оценивали представленные проекты. Претенденты на грант, а это 500 тыс. рублей, затронули вопросы вовлечения молодежи в социально значимую и творческую деятельность, раскрытия потенциала молодежи в интересах развития страны, профилактики экстремизма и терроризма, развития медиа сообщества и народных промыслов.

Победителями конкурса стали 11 человек. Это — Муслим Нальгиев («PicIng»), Зулейха Льянова («Творческая мастерская «Терапия радостью». Али Чахкиев («Голос молодежи»), Макка Аушева («Что скажут люди? Предотвращение домашнего насилия и укрепление личных границ для девочек и молодых женщин»), Хадишат Кодзоева («Детский ансамбль «Вай мохк»), Магомедрасул Кузьгов («Кадры нового поколения»), Алисхан Цицкиев («Дружба народов «Кавказские игры»), Ваха Льянов (спортивная площадка «Колой»), Мадина Костоева (инклюзивная студия росписи «Азар»), Илез Евлоев (проект полнофункционального 3D Музея «Наследие Ингушского народа») и Ахмед Плиев («Пластилиновый мультфильм «Золотой кнут»).

В республиканском комитете по делам молодежи поздравили победителей и напомнили им, что впереди ждут массовые грантовые и форумные события от Росмолодежи, где они попытаются реализовать свои идеи.