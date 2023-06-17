Приговор

В Ингушетии осудили рецидивиста за хранение пистолета и патронов

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Ранее судимый 30-летний житель Ингушетии признан виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Мужчина в апреле текущего года купил у неустановленного лица переделанный из травматического в огнестрельный пистолет, а также 4 патрона к нему калибра 9×18 мм.

Оружие и боеприпасы он хранил по месту своего жительства, а также при себе, до момента их обнаружения и изъятия правоохранителями 14 апреля этого года.

Карабулакский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, рецидива преступления, назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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