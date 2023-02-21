Полиомиелит

В Ингушетии открыт 231 пункт для проведения дополнительной вакцинации от полиомиелита

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В медучреждениях, школах и детских садах Ингушетии открыт 231 пункт для проведения дополнительной вакцинации детей от полиомиелита. Первый тур мероприятия будет проведен с 27 февраля по 5 марта, второй — с 3 по 9 апреля текущего года.

Вице-премьер республики Эсет Бокова обсудила вопросы подготовки к вакцинопрофилактике с руководителем управления Роспотребнадзора по региону Борисом Камурзоевым и главой республиканского Минздрава Магомедбаширом Балаевым.

Балаев сообщил, что медицинские организации готовы к проведению дополнительной иммунизации против инфекции. Развернута масштабная информационно-просветительная работа с населением, сроках и целях предстоящей кампании, с раздачей печатной продукции по вопросам вакцинопрофилактики.

Для проведения разъяснительной работы с населением по возникающим вопросам ежедневно с 9 до 20 часов функционирует единая «горячая линия»: 8 (988) 124-15-70.

«С родителями детей, отказывающихся от проведения иммунизации, проводятся индивидуальные беседы. Также активизирована работа в родительских чатах, социальных сетях», — отметил министр.

Он проинформировал, что параллельно для проведения дополнительной иммунизации против полиомиелита сформировано 225 прививочных выездных мобильных бригад.

Бокова напомнила, что вакцинопрофилактика является наиболее эффективным методом предупреждения целого ряда инфекционных заболеваний.

«С родителями, отказывающимися от иммунизации, необходимо активнее проводить разъяснительную работу. Нам всем следует помнить, что именно благодаря вакцинации полиомиелит может кануть в Лету, искорениться, как другие инфекционные болезни, например, оспа», — цитирует вице-премьера пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, что из Национального фонда развития республики выделено более 6 млн рублей для проведения в регионе дополнительной вакцинации детей против полиомиелита.

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