В Ингушетии отметили профессиональный праздник работников СИЗО и тюрем

Начальник ОФСИН полковник внутренней службы Сергей Меньшов поздравил сотрудников с профессиональным праздником и пожелал успехов в их нелегком труде. К нему присоединились председатель совета ветеранов уголовно-исполнительной системы региона Аслан Плиев и начальник учреждения Муса Батыгов.

«В завершение мероприятия лучшим сотрудникам следственного изолятора, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, были вручены почетные грамоты и объявлены благодарности», — отметили в пресс-службе.

31 октября в стране работники следственных изоляторов и тюрем отмечают свой профессиональный праздник. Он учрежден в 2006 году по приказу директора ФСИН России.

Напомним, что следственный изолятор отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Ингушетии был запущен в 2009 году с лимитом наполнения 150 человек. В том же году был осуществлен и первый прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных.