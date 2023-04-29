В Ингушетии ожидаются ливни, град и сильный ветер
Вечером и до конца суток 29 апреля, а также 30 апреля и 1 мая этого года местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду.
Вечером и до конца суток 29 апреля, а также 30 апреля и 1 мая этого года местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду.
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