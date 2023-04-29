Прогноз

В Ингушетии ожидаются ливни, град и сильный ветер

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Вечером и до конца суток 29 апреля, а также 30 апреля и 1 мая этого года местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

Будьте внимательны и осторожны, призвали в чрезвычайном ведомстве.

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