В Ингушетии перед предпринимателями погасили задолженность после вмешательства прокуратуры

Установлено, что центр занятости населения горного Джейрахского района заключил государственные контракты, которые были исполнены. Однако, в нарушение требований закона, оплата по ним в установленный срок не была произведена.

После принятия мер прокурорского реагирования погашена сумма задолженности перед ООО «Авилон» и «Парус» на общую сумму около 627 тыс. рублей, говорится в релизе.