В Ингушетии перед предпринимателями погасили задолженность после вмешательства прокуратуры
Перед предпринимателями погасили задолженность по госконтрактам после вмешательства прокуратуры, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Установлено, что центр занятости населения горного Джейрахского района заключил государственные контракты, которые были исполнены. Однако, в нарушение требований закона, оплата по ним в установленный срок не была произведена.
После принятия мер прокурорского реагирования погашена сумма задолженности перед ООО «Авилон» и «Парус» на общую сумму около 627 тыс. рублей, говорится в релизе.