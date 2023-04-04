Прокуратура

В Ингушетии перед предпринимателями погасили задолженность после вмешательства прокуратуры

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Перед предпринимателями погасили задолженность по госконтрактам после вмешательства прокуратуры, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Установлено, что центр занятости населения горного Джейрахского района заключил государственные контракты, которые были исполнены. Однако, в нарушение требований закона, оплата по ним в установленный срок не была произведена.

После принятия мер прокурорского реагирования погашена сумма задолженности перед ООО «Авилон» и «Парус» на общую сумму около 627 тыс. рублей, говорится в релизе.

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