В Ингушетии пресекают незаконную торговлю мясом диких животных
Инспекторы государственного охотничьего надзора Минприроды республики проверяют рынки для недопущения незаконной реализации продукции, получаемой от животных, относящихся к объектам охоты.
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе экологического ведомства, в ходе очередного рейда никаких нарушений на рынке в городе Сунжа не выявлено.
«Рейдовые мероприятия продолжаются, инспектора будут следить за соблюдением законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов», — отметили в Минприроды региона.