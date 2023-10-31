В Ингушетии пресекают незаконную торговлю мясом диких животных

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе экологического ведомства, в ходе очередного рейда никаких нарушений на рынке в городе Сунжа не выявлено.

«Рейдовые мероприятия продолжаются, инспектора будут следить за соблюдением законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов», — отметили в Минприроды региона.