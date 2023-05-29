В Ингушетии привлекли к ответственности свадебного стрелка
В Ингушетии привлекли к ответственности 25-летнего жителя Назрановского района, стрелявшего на свадьбе из охолощенного оружия.
Как сообщает пресс-служба МВД по республике, также молодой человек допустил ряд правонарушений в области безопасности дорожного движения.
Полицейские доставили стрелка вместе с автомобилем в отделение. Оружие изъято.
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России, в их числе — управление автомобилем без прав и стрельба из оружия в не отведенных для этого местах.