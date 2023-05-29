Оружие

В Ингушетии привлекли к ответственности свадебного стрелка

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В Ингушетии привлекли к ответственности 25-летнего жителя Назрановского района, стрелявшего на свадьбе из охолощенного оружия.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, также молодой человек допустил ряд правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Полицейские доставили стрелка вместе с автомобилем в отделение. Оружие изъято.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России, в их числе — управление автомобилем без прав и стрельба из оружия в не отведенных для этого местах.

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