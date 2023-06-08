В Ингушетии проходит ЕГЭ по обществознанию

Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме, используется технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях. Ход экзаменов контролируют представители Минобрнауки Ингушетии, федеральные общественные наблюдатели и члены государственной экзаменационной комиссии.

Основной период ЕГЭ-2023 пройдет в этом году с 26 мая по 1 июля. Следующим ЕГЭ для выпускников станет экзамен по иностранному языку и биологии, он состоится во вторник, 13 июня.

Напомним, в Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.