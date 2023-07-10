МВД

В Ингушетии проходит набор на службу в МВД по региону

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В МВД по Ингушетии проходит набор на службу молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих полное среднее образование, хорошую физическую подготовку, отслуживших в Вооруженных силах России.

В релизе пресс-служба ведомства отмечается, что служба в полиции это — стабильное ежемесячное денежное довольствие, возможность бесплатного получения высшего образования в институтах МВД, карьерный рост.

А также возможность выхода на пенсию после 20 лет службы с учетом срока службы в ВС, бесплатное медицинское обеспечение, ежегодный оплачиваемый отпуск и ежемесячная выплата денежной компенсации за наем жилых помещений.

По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться в управление по работе с личным составом МВД по региону по адресу: город Магас, улица Кайсына Кулиева 14, телефон: 8 8734 55-04-61.

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