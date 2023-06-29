Молодежный форум

В Ингушетии проходит XV Всероссийский молодежный форум «Таргим»

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В Ингушетии стартовал XV Всероссийский молодежный форум «Таргим». Мероприятие проходит на территории спортивно-тренировочного комплекса в сельском поселении Мужичи Сунженского района.

«Форумы — это маяки молодежной политики, которые объединяют нас», — подчеркнул председатель комитета по делам молодежи республики Адам Мальсагов, затронув вопросы грантового конкурса и межрегионального взаимодействия.

Директор первого форума «Таргим» Расул Зурабов, отметил активность участников, важность их взаимодействия и общения.

«Вы молодцы, потому что вы сейчас здесь. Давайте создавать проекты, которые будут жить долго и давать плоды через годы», — сказал он, пожелав участникам продуктивной работы на протяжении всего форума и положительных эмоций.

Директор текущего мероприятия Мустафа Гомкартиев считает, форум делают веселым и запоминающимся именно его участники и пообещал интересные образовательную программу, досуговые мероприятия и много сюрпризов.

Целью форума является раскрытие потенциала молодежи, предоставление инструментов и возможностей для обмена опытом и установления межкультурного диалога между представителями молодежи субъектов России, отметили в пресс-службе регионального комитета по делам молодежи.

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