В Ингушетии проходит XV Всероссийский молодежный форум «Таргим»

«Форумы — это маяки молодежной политики, которые объединяют нас», — подчеркнул председатель комитета по делам молодежи республики Адам Мальсагов, затронув вопросы грантового конкурса и межрегионального взаимодействия.

Директор первого форума «Таргим» Расул Зурабов, отметил активность участников, важность их взаимодействия и общения.

«Вы молодцы, потому что вы сейчас здесь. Давайте создавать проекты, которые будут жить долго и давать плоды через годы», — сказал он, пожелав участникам продуктивной работы на протяжении всего форума и положительных эмоций.

Директор текущего мероприятия Мустафа Гомкартиев считает, форум делают веселым и запоминающимся именно его участники и пообещал интересные образовательную программу, досуговые мероприятия и много сюрпризов.

Целью форума является раскрытие потенциала молодежи, предоставление инструментов и возможностей для обмена опытом и установления межкультурного диалога между представителями молодежи субъектов России, отметили в пресс-службе регионального комитета по делам молодежи.