В Ингушетии проверили реабилитационный центр «ДарБ», который помогает лечиться от наркомании и алкоголизма

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Члены антинаркотической комиссии при администрации Назрановского района приняли участие в выездной проверке реабилитационного центра «ДарБ», функционирующего в сельском поселении Барсуки.

В мониторинговую комиссию вошли главный нарколог республики, сотрудники отдела по взаимодействию с правоохранительными органами аппарата антинаркотической комиссии Ингушетии, члены управления по контролю за оборотом наркотиков республики, представители администрации с. п. Барсуки.

Как сообщили в администрации Назрановского района, в ходе проверки были изучены документы и осуществлен обход помещений, где проходят лечение пациенты центра.

Отмечается, что реабилитационный центр «ДарБ» оказывает квалифицированную помощь в лечении зависимостей, таких как наркомания и алкоголизм.

Функционирует центр с начала прошлого года. За период работы лечение прошли 62 человека. В среднем процент излечимости составляет 30%, как подчёркивает руководитель центра Ислам Кациев.

 

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